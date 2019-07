Sønderborg: - OJ Electronics har den position, vi har i dag, fordi vi netop investerer i teknologi og nye produkter. Fremtiden er digital også inden for styringer til varme- og ventilationssystemer. Takket være vores udviklingsarbejde har vi allerede haft held til at placere os i spidsen af den omstilling, siger adm. direktør Erik Damsgaard, OJ Electronics på Stenager i Sønderborg.

OJ Electronics kom ud af regnskabsåret 2018/19 med et overskud på 27 mio. kr. ud af en omsætning på 327 mio. kr. Virksomheden har en ambition om at vokse med ti procent om året og tjene ti procent mere. Meningen er at investere indtjeningen i den digitale udvikling inden for elektrisk gulvvarme og styring af ventilation med en netop fastlagt strategi for de næste tre år.

Ambitionen om øget digitalisering skaber samtidig behov for flere ingeniører.

- For at kunne indfri de strategiske målsætninger, vil der løbende blive behov for dygtige ingeniører de kommende år. Vi er især opmærksomme på at skabe et godt arbejdsmiljø og en ledelse, der tager højde for generationsforskellen og den løbende internationalisering af vores teams, tilføjer Erik Damsgaard.