Nytårsforsæt til fortsættelse

Fitness World i Sønderborg mærker i den grad, at det er blevet januar igen. Denne måned er for Fitness World, hvad julehandlen er for butikkerne på gågaden.

Sønderborg: Der lyder et højt støn fra det ene hjørne, efterfulgt af et bump, da vægtstangen rammer gulvet. I den modsatte ende af det spejlbeklædte lokale har 45-årige Mette Krogh Pedersen netop lagt en vægtstang på jorden. Hun har trænet i mange år, men har alligevel sat sig flere mål for det nye år. De såkaldte nytårsforsæt. - Mit nytårsforsæt er generelt at blive stærkere og sundere, men et af årets mål er til sommer at cykle med hjerterytterne til Østrig, Schweitz og Italien, og så vil vi have solgt vores hus og flytte til Sønderborg i år, fortæller hun. Mette Krogh Pedersen lever generelt et aktivt liv. Hun træner sammen med hjerterytterne, går ture i naturen, men i træningscentret er der styrketræning på programmet.

Der kommer rigtigt mange ind nu her. Januar kan bedst beskrives med, at der er gang i den.' Ricky Sørensen, centerleder i Fitness World Sønderborg.

Dødsfald og kræft blev startskuddet Det er næsten halvandet år siden, at Mette Krogh Pedersen meldte sig i Fitness World. Efter en tragisk oplevelse skulle der ske noget nyt. - Jeg meldte mig ind, efter min faste træningspartner pludselig faldt om under en træning. Det var mig, der måtte ringe 112. Hun fik en hjerneblødning og døde, fortæller hun, mens hun tier et kort øjeblik. Endnu en vægtstang rammer jorden i den modsatte ende af lokalet. - Vi trænede hjemme hos hende i en lade. Jeg måtte nok godt stadig komme og træne efter det skete, men så tænkte jeg, der skulle ske noget andet, og så meldte jeg mig ind, fortæller hun. Sygdom har påvirket og motiveret Mette Krogh Pedersen til at fortsætte sine tidligere nytårsforsæt om at prioritere træning og sundhed. I år udvider hun sine tidligere forsæt med udelukkende at spise efter lchf-principperne, der groft sagt går ud på at spise få kulhydrater og meget fedt. Og sukker er det næste år bandlyst for hendes vedkommende. - Min mor har kræft. Min far har haft kræft. Og det samme har søskende på begge sider af mine forældre. Sukker er jo det kræften lever af. Jeg tror bare, jeg er nødt til at træffe et valg. Der er selvfølgelig ikke nogen garantier, men med den familiehistorie, jeg har, er det min pligt overfor min familie og omgangskreds, føler jeg, fortæller hun.

Væk med julesul En mand med en farverig trøje og lang hestehale forlader det spejlklædte lokale, hvor både mænd og kvinder løfter tunge vægte, mens de betragter dem selv i spejlene. Allan Heldtberg hedder han, og han er på vej ind i et stort åbent lokale med folk, der pruster, mens sveden drypper af deres pander. - Mit nytårsforsæt er at smide alle de kilo, jeg har taget på til jul. Det er alt for meget. En fem-otte kilo, fortæller han. 2017 startede også med et lignende nytårsforsæt. Da var det dog "rygestopskiloene", han da skulle skaffe sig af med. - Min svoger påpegede, at jeg var blevet tyk, og så påpegede jeg, at han var en slapsvans, og sådan gik det til, at jeg startede med seriøs træning, fortæller 31-årige Allan Heldtberg, inden hans kone kommer og fortæller, at hun er færdig med sin træning og tager deres børn, der underholder sig med iPad, med hjem. - Så kan jeg jo roligt træne længere, siger han med et grin.