Nyt storhotel får brug for mindst 110 medarbejdere

Sønderborg: Alsik får brug for mindst 110 medarbejdere til hotel, restauranter, konference- og selskabsfaciliteter samt spa-område, når det åbner til foråret. Og de må meget gerne være lokale.

- Vi er stolte af at være en del af Sønderjylland, og glæder os til at præsentere vores gæster for den særlige kultur og historie, der er i området. Vi tror på, at de bedste ambassadører for regionen og Alsik er i lokalområdet, siger Irmela Heinsius, direktør for Alsik.

Der er nu oprettet en jobbørs, hvor interesserede kan få et indblik i alle de stillinger, der skal besættes, når Alsik åbner til foråret. Man skal bruge tjenere, kokke, receptionister, folk til rengøring, wellness og meget mere. Det drejer sig både om uddannede, ufaglærte og elever.

Der findes en konkret liste over alle stillinger på www.alsik.com, men man kan også bliver klogere, når Alsik søndag den 2. september igen inviterer offentligheden indenfor.

Fra klokken 11-14 er der åbent hus, hvor man møde nogle af dem, der skal drive hotellet, deltage i konkurrencer og skrive sig op i jobbanken.