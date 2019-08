Nyt spisested: På Café Smag er selv logoet lokalt

Multikulturhuset har fået ny café. Indehaveren, Preben Thorsen, ønsker at fokusere på lokale råvarer. Netop det lokale tager han meget seriøst, og selv caféens logo er lokalproduceret.

Sønderborg: Multikulturhuset får ny café. Den skal drives af kok og restauratør, Preben Thorsen, som har været i restaurationsbranchen, fra han var 16 år gammel. Han har tidligere været selvstændig restaurantejer i otte år. Det er mange år siden, men han føler sig klar til at udfordringen op igen. - Jeg har stået ude i køkkenet fra morgen til aften alle vores åbne dage. Med tiden håber jeg på, at jeg kan bruge mere energi ude i caféen og have større fokus på at hygge med og omkring gæsterne. Den nu 56-årige kok har ved siden af sit erhverv i restaurationsbranchen også en stor interesse i lokale råvarer. Han har i to år haft en hjemmeside, foodlocal.dk, som hjælper med at samle lokale producenter. Den lokale produktion bliver en del af konceptet i den nye café. - Produkter fra lokale producenter er jo ægte varer, lavet med kærlighed og omsorg. Det er råvarer produceret af mennesker, der elsker og er stolte af, hvad de laver, fortæller Preben Thorsen. Det er ikke muligt for cafeen at få alle råvarer fra lokale producenter. Et af målene er, at hvis det ikke er lokalt, skal det helst være dansk, og hvis det heller ikke er muligt, sætter Preben store krav til de udenlandske produkter. - Kaffebønner gror jo ikke i Danmark, så dem er vi nødt til at få ind fra udlandet. Men vores bønner er ristet her i Sønderborg af Als Risteri, så vi gør, hvad vi kan for at få det bedste ud af det, som ikke kan produceres i Danmark, forklarer han. Selv logoet er lokalt produceret. Det er lavet af elever på Sønderjyllands Kunstskole, som også hører til i Multikulturhuset.

Preben Thorsen Preben Thorsen har tidligere været halbestyrer i Broager Hallen. Han er uddannet kok og startede i restaurationsbranchen som 16-årig.

Foto: Claus Thorsted I fremtiden håber Preben på at lave arrangementer i sammenhæng med bibliotekets begivenheder. Det kunne for eksempel være fællesspisning efter foredragFoto: Claus Thorsted

Grønt på tallerkenen Udover at være så lokal som muligt har cafeen også et koncept uden kød og fisk. Det hjælper med at holde prisen nede og gøre det lettere for Preben at holde fokus på de lokalt producerede grøntsager. - Vi kan servere en tallerken med pandekage og grøntsagsfyld for 25 kroner. Det skyldes det kødfrie koncept. Det betyder, at alle kan have råd til at sætte sig herned og spise og nyde udsigten. Det er nemmere at side og nyde de lokale råvarer og deres historie, når man ikke skal bruge alle sine penge på det, siger Preben Thorsen. I fremtiden håber Preben Thorsen at arrangere foredrag med sine leverandører, så cafeens gæster kan møde de mennesker, der producerer råvarerne og få fortalt, hvorfor deres produkter er noget særligt.

Rammer til hygge I den flotte bygning og med udsigt over vandet har den nye café perfekte rammer for de besøgende, mener Preben Thorsen. - Min overordnede tanke er, at her allerede er vildt flot. Men det skal være hyggeligere, og jeg tænker, at det muligt at gøre meget mere for stemningen, det er også en af mine mål, forklarer han.