De færreste kender det område, et fremtidigt ferieresort placeres i, for det er tilbagetrukne bakkedale og korridor, der hidtil har været forbeholdt kendere.

Bakkedalene buer, så der bliver udsigt til sø og hav og korridor fra husene, der kommer til at ligge i klynger i landskabet. Der bliver lavet en sø midt i resortet, som bidrager til naturen med flere elementer og gør området tilgængelig for en bredere skare.

Om føje år vil her være en hel del flere mennesker, når planerne om Nordals Resort med stor sandsynlighed er ført ud i livet. Så vil her være 500 feriehuse, besøgsgård, centerfaciliteter, observatorium og en pier med havbad og board walk og levende væsner i en skøn blanding.

Planerne om det store Nordals Resort er lige blevet præsenteret. Borgmester Erik Lauritzen ser det som at give Nordals håbet på fremtiden tilbage efter tabet af tusindvis af arbejdspladser i nullerne. Nu skyder Linak Holding og Bitten & Mads Clausens Fond 1,2 milliarder kroner i etableringen af resortet, der skal skabe nyt liv på Nordals. Kommunen spæder 100 millioner til blandt andet i et udviklingsselskab, som udstikker retningslinjerne for en lysere fremtid i det alsiske. De bølgende bakkedale og den grønne korridor bag en attraktiv strand er investorernes barndomsland, hvor de har makket i knallerter og boltret sig i deres unge år. Resortet tæller 500 feriehuse, besøgsgård, observatorium, center-faciliteter, pier og board walk og ventes at give 300 faste arbejdspladser i området mellem Havnbjerg Strand og Karlsminde. Senere kommer 200 private feriehuse til.Dansk Vandrelaug har en 11 kilometer lang gåtur i området. Se https://dvl.dk/soenderjylland/2019/04/23/vandretur-rundt-om-tunneldal-paa-nordals/

Grøn oase

Udsigten til Havnbjerg kirke og mølle får det grønne hjerte til at banke. Her er intakt natur, så langt øjet rækker. I Elskoven, som er en smuk, grøn oase, ligger en lille sø.

- Her skal være et lille hus med naturformidling og glasfacade med terrasse ud mod søen. Det er en fredfyldt perle, hvor folk også kan dyrke yoga og mindfulness. Her er gedder og karper i søen, og om aftenen er her vandflagermus i massevis. Jeg har ikke før set noget, der byder på så mange forskelligheder. Her er så meget natur, at der er noget for enhver smag, siger Niels Feerup, der peger flittigt til højre og venstre, hvor der skal være sommerhuse, waterpark og pier.

Nogle få mennesker på stranden tænker måske, hvem er det? De er vant til at have de naturskønne omgivelser for sig selv.

- Søen her er nødlidende på grund af pesticider og gødning. Flora og fauna vil udvikle sig på en helt anden måde i resortet, siger Niels Feerup, der vil skåne søen, hvor en fiskehejre netop er på besøg, for kvælstoffer.

De besøgende skal bibringes naturens glæder. De kan tage på safari i eget land. Her skal være insekthoteller, leg, læring, klatring, sjov viden og tovbaner mellem trætoppene. Resortet bliver rig på træ i form af huse, terrasser, udsigtsplatforme og board walk. Alt er tænkt i fortsættelse af den eksisterende natur, som under ingen omstændigheder må ødelægges.

- Det bliver åbent for folk, der gerne vil cykle eller gå gennem området. Vi afskærer ingen fra at færdes her på naturens præmisser. Det er en helt ny måde at tænke turisme på, siger Niels Feerup, der tidligere har projekteret forlystelsesparker i Vietnam.

På Nordals ser han allerede huse og pier for sig i landskabet.