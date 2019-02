I sommer mødte han en canadisk kollega, der fortalte om gode resultater ved brug af cannabis mod smerter under sårheling. Det ønsker Rolf Jelnes at teste på danske patienter, og derfor forbereder han nu et forsøg med stoffet CBD i cannabis. CBD er kendt for at have en hæmmende virkning på inflammation.

Ingen rus

Forsøget skal stå på i kun 14 dage.

- Hvis stoffet har en virkning, vil det vise sig inden for 14 dage. Hvis ikke, er der ingen grund til ofre mere krudt på det, forklarer Rolf Jelnes.

Han forventer dog en effekt, da CBD i cannabis allerede bruges på sklerosepatienter mod kramper.

Såfremt det vil vise sig, at cannabis-creme kan dæmpe sårsmerter, ser Rolf Jelnes nye muligheder for sårpatienterne, der ofte lider af flere forskellige sygdomme.

- Derfor er de også svære at medicinere. Man risikerer at udskrive for meget, og at de får alvorlige bivirkninger, forklarer overlægen, der forventer at forsøget kan gå i gang i løbet af foråret.

Rolf Jelnes understreger, at CBD ikke er et euforiserende stof. Hvis patienterne alligevel oplever at komme i bedre humør af cremen, vil det udelukkende skyldes, at det altid hjælper på sindstemningen at blive fri for smerter.