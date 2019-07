Nyt luksusbyggeri på havnen får masser af kritik

Lise-Lotte Dahl: Hvor er det synd, at de gamle historiske bygninger bliver usynlige, og at havnefronten bliver erstattet med nye kasser.

Susanne König: Forstår ikke at man ikke i stedet renoverer den gamle kasserne til lejligheder og lader havblikket være intakt for mange flere. Det er lige ved, at det er spanske tilstande, hvor de også smagsløst har plastret kysterne til.

Jean Robert Tankred: Mere glas og beton i flere etager. Typisk. Det næste er, at nogen kalder det for visionært.

Vil gavne byen

Det er dog også flere positive kommentarer blandt de mange læser-reaktioner.

Kirsten Bøttcher Silberg: Kæmpe tak til dem der kaster penge i det. Kasernen kommer lidt i klemme, men det smukke kig til bygningerne blev ødelagt for mange år siden, da sygehuset blev bygget.

Kurt Dominicussen: Som gammel Sønderborgdreng, må jeg bare sige, at det er det fantastisk at opleve byens udvikling. Hele det område har lignet jeg ved ikke hvad i mange år. Og til mange af jer, der konstant brokker jer over nyt. Vær opmærksomme på at aktivitet skaber øget aktivitet, det komme alle til gode i jeres dejlige by og kommune. Der er mange byer, der ville ønske sig den dynamik I har i Sønderborg.

Byggeriet på 3.700 kvadratmeter vil kunne gå i gang til foråret. Kvadratmeterprisen kommer til at ligge på omkring 30.000 kroner. Det svarer til 2,5 millioner kroner for en 85 kvadratmeter stor lejlighed og 6 millioner kroner for boligerne på toppen af bygningen.

Lene Hviid Petersen: Fedt at nogen vil investere i havnefronten. Det er det, der gør Sønderborg til et fedt sted.

Bodil Jacobsen: Lyder godt med alle de investeringer. Det vil helt sikkert gavne Sønderborg.