Sønderborg. Politiet har igen fået anmeldelse om et indbrud ved Sundsmark i Sønderborg.

I løbet af søndagen er der fra en villa på Sundsmarksvej stjålet blandt andet en PH-bordlampe, en Kaj Bojesen abe, iPads samt et beløb fra en pengeboks. Det oplyser Jens-Peter Rudbeck fra politiet i Sønderborg.

For nylig stod en gruppe beboere i i kvarteret frem i JydskeVestkysten og fortalte, at de mange indbrud i området har fået dem til at oprette et privat vagtværn.