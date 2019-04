Nyt gigthospital skærper jagten på ledige p-pladser

Sønderborg Sygehus har 265 p-pladser til patienter og pårørende. Gigthospitalet får 27. Når det åbner, bliver det endnu sværere at finde parkering, frygter patienter og pårørende.

Sønderborg: - Det er det ringeste, jeg har oplevet. Det er umuligt at finde en plads. Kommentaren kommer fra Karl Vestergaard, der dagligt besøger sin alvorligt syge hustru på Sønderborg Sygehus. Han er mildest talt ikke imponeret over antallet af parkeringspladser. - Du kan jo selv se, hvordan folk kører rundt og rundt, siger han og peger på strømmen af biler, der mandag formiddag kører forgæves ind og dernæst ud fra parkeringsarealerne. Karl Vestergaard bruger ofte op til 10 minutter på at finde en ledig plads. Det sker også denne gang, indtil han er heldig at overtage pladsen efter Randi Hein: - Parkeringen er et mareridt. Jeg gruer for den dag, gigthospitalet er i gang, for så bliver det da helt umuligt, siger hun. Gigthospitalet får råderet over 27 parkeringspladser syd for Sønderborg Sygehus, som før var tilgængelig for alle patienter.

Parkeringen er et mareridt. Jeg gruer for den dag, gigthospitalet er i gang, for så bliver det da helt umuligt. Randi Hein

Jeg er som regel heldig. Jeg har aldrig brugt mere end 10 minutter på at finde en parkeringsplads, fortæller Jeannette Hansen, Vojens.

Mandage værst 28 gange gennem de seneste 15 måneder har Randi Hein været til behandling eller har hjulpet sin mand ind på sygehuset. - Han sidder i kørestol, men der er stort set aldrig ledige handicappladser tæt ved indgangen. Så jeg må sætte af ham og herefter cirkle rundt, indtil jeg har fundet en ledig plads, fortæller hun. Den må ikke ligge for langt fra indgangen, da hun selv har gigt. - Mandage, tirsdage og onsdage er de værste. Torsdag og fredag er det lettere, og lørdag og søndag kan man altid få plads. I hvert fald på femtimers parkeringspladsen ved Arnkilgade, er Randi Heins erfaring. Sygehus Sønderjylland er bekendt med problemet, som er blevet værre med årene. - I takt med, at Sønderborg Sygehus får færre sengeliggende patienter, men behandler mange flere ambulante, øges presset, forklarer Ulf Hammer, arkitekt på Sygehus Sønderjylland.

Jeg gruer for den dag, gigthospitalet åbner. Det er i forvejen et mareridt at finde en parkeringsplads ved Sønderborg Sygehus, mener Randi Hein.

1000 om dagen Sønderborg Sygehus besøges af omkring 1000 patienter og pårørende om dagen. Hvor mange, der kommer i egen bil, findes dog ikke tal for. Gigthospitalet forventer 75-80 ambulante patienter om dagen. Jeanette Hansen fra Vojens er både patient og pårørende. Hun går til undersøgelse på sygehuset hver tredje måned, men denne gang kører hun for sin far: - Jeg har lært at komme i god tid. For uanset problemerne med parkering så vælger jeg til enhver tid Sønderborg frem for Kolding. Sønderborg Sygehus er et rigtigt dejligt sted at komme, siger hun og tilføjer: - Og i dag var jeg heldig. Det tog ingen tid at finde parkering. En venlig dame signalerede, at her var en ledig plads.

De fleste får en plads ved at holde i kø, indtil en anden bakker ud. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Sørme, en enkelt ledig plads? Det varede dog kun få sekunder. Foto: Birthe Juul Mathiasen