- Vi tænker, at det er et rigtigt fint forslag. Det er i harmoni med kirken, placeringen er rigtig god, og det opfylder de behov, vi har et til sognehus, siger formanden for menighedsrådet, Jette Storm.

Dét forslag fik for halvandet år siden 777 borgere til at skrive under på en protest, hvorefter forslaget blev forkastet af de kongelige bygningskonsulenter, der rådgiver om kirkebyggerier og ændringer af kirkegårdsmiljøer.

Rinkenæs: Et enigt menighedsråd i Rinkenæs har godkendt et nyt forslag til sognehus i Rinkenæs, som ikke bliver en stor, sort bygning klos op ad den hvide kirke.

Rinkenæs Korskirke ligner en middelalderkirke, men er bygget i 1932. Området nord og vest for kirken er fredet for at bevare udsynet mod kirken og Flensborg Fjord. Det kommende sognehus skal erstatte konfirmandstuen i præstegården. Huset skal rumme kontor til medarbejdere, toiletter, depot, køkken og en sal til 72 personer. Det bliver 25 meter langt, 8 meter bredt og med et såkaldt udskud mod kirkegården på 1,5 meter. Til gengæld forsvinder kapellet og en toiletbygning. Graverbygningen på kirkegården bevares.

Sendt videre

Jørgen Overbys Tegnestue, som har lavet skitsen til nyt sognehus, vurderer, at det vil koste 7,65 mio. kroner at opføre. For siden menighedsrådet fik bevilget penge til det første projekt, er priserne på både materialer og håndværkere steget på grund af stor aktivitet i byggebranchen, og dertil kommer, at det er dyrere at opføre en bygning i et skrånende terræn med gulve i forskellige niveauer.

Menighedsrådet har søgt Sønderborg Provsti om flere penge.

- Hvis ikke det lykkes, må vi jo se på forslaget igen. Er der noget, som kan ændres? Omvendt er det også vigtigt for os, at vi får bygget et sognehus, der løser de behov vi har, forklarer Jette Storm.

Provstiudvalgets næste møde er 30. april. Om sagen vil være på dagsordenen, er dog ikke sikkert, forklarer provst Anne Margrethe Hvas.