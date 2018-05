Nyt børneunivers skyder planmæssigt op i Nybøl

Byggeriet gik i gang i november og skulle faktisk have holdt pause efter, at fundamentet var lagt. På grund af snevejr blev pausen sløjfet. Det tabte er endnu ikke helt hentet, og tagkonstruktion var da heller ikke på plads, som et rejsegilde ellers foreskriver.

- Det bliver super godt. En aften for 14 dage siden gik jeg rundt herovre. Da gik det for alvor op for mig, at nu bliver det til noget, siger skoleleder Stine Skyum.

Nybøl: Børn og voksne i Nybøl kan så småt godt begynde at glæde sig til få et børneunivers. Torsdag var der rejsegilde for den 570 kvadratmeter store bygning.

Mere attraktiv landsby

I begyndelsen var der ikke politisk flertal for et børneunivers i Nybøl. Da de politiske vinde vendte blev projektet ramt af den økonomiske krise. Nybøl blev i årevis stillet et børneunivers i udsigt men uden, at der var penge nok sat af i det kommunale budget. Det skete først med 2016-budgettet.- Nybøl er en by med borgere, der kan og vil. Vi står i et lokalsamfund med stærke eksempler på en vilje og evne til at skabe, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Børneuniverset ligger tæt ved Nybøl Kirke, hvor den gamle Nybøl Skole lå til den i sensommeren 2016 blev revet ned. Byggeriet skulle være begyndt et halvt år senere, men blev stoppet i ellevte time på grund af en kirkefredning. Først i efteråret 2017 blev det - efter nogle småjusteringer - godkendt af Kirkeministeriet.

- Når vi til efteråret åbner det nye børneunivers, føjer vi endnu et aktiv til listen med gode grunde til at bosætte sig i Nybøl. Jeg er rigtig meget fan af ideerne med børneunivers. At samle de forskellige dagtilbud og skole under et tag har nemlig en masse fordele, der er med til at skabe kvalitet og gode rammer for læring, siger Erik Lauritzen.