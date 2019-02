Nyt børnehus står først klar i 2021

Sagen kort

Efter at både forældre og ansatte i Børnehuset Møllegade i flere år havde klaget over dårligt indeklima, udførte Sønderborg Kommune i sommeren 2013 en række målinger. De viste et så højt indhold af CO2, at det kunne forklare klagerne over træthed, utilpashed og koncentrationsbesvær.



Først i september 2015 skete der dog noget, da politikerne i det daværende børne- og uddannelsesudvalg besluttede, at løse indeklimaproblemet ved at nedlægge en småbørnsgruppe og dermed reducere antal af børn fra 83 til 65. Det viste sig dog ikke at være nok.



En gennemgang af institutionen viste, at bygningerne ikke var tilfredsstillende og overholdte kommunens plads-, indeklima- og miljøkrav. I februar 2017 var meldingen fra politikerne, at man inden sommeren samme år ville tage stilling til, hvad der skulle ske med børnehuset, men det skete først i oktober 2018.