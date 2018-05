Nyt bibliotek på havnen fastholder sin succes

Besøgstallet og udlånet skyldes også, at Biblioteket Sønderborg har fået en ekstra åbningsdag søndag, og samtidig er det nu muligt at lukke sig ind med sit sygesikringsbevis i ydertimerne.

- Folk kommer på biblioteket fordi, det er nyt og spændende. Men jeg er overrasket over, at vi holder kadencen, siger Carsten Nicolaisen.

Carsten Nicolaisen, der er stadsbibliotekar på Biblioteket Sønderborg, glæder sig over, at opgaven med det nye bibliotek er løst godt.

Dybbøl og Ulkebøl status quo

Carsten Nicolaisen har ikke overblik over, om brugerne af de mindre biblioteker i Hørup, Augustenborg, Nordborg, Gråsten og Broager har flyttet deres brug fra det lokale bibliotek til det nye på havnen. Men forvaltningen har kigget på bibliotekerne i Dybbøl og Ulkebøl, og her er besøgstal og udlån næsten det samme som for et år siden, da det nye bibliotek ikke eksisterede.

Stephan Kleinschmidt (Sl.P.) glæder sig også over, at besøgstal og udlånstal fortsat er høje i det nye bibliotek.

- Det er fantastisk. Det er jo vores mål, at flere skal synes, at biblioteket er attraktivt. Det høje aktivitetsniveau på Ulkebøl og Dybbøl bekræfter mig i, at biblioteket har en stor lokal betydning. Det er rart at se, at bibliotekerne bliver brugt, siger Stephan Kleinschmidt.