Nyrernes Dag markeres på gågaden i Sønderborg

Sønderborg: Nyreforeningen Sønderjylland er igen i år med til at markere "Nyrernes Dag", som er en landsdækkende mærkedag. Dagen markeres med en stand på gågaden i Sønderborg lørdag 26. maj kl. 10 til ca. 14.

Desuden er en udstilling i vinduet på Frivillighedens Hus på gågaden i Sønderborg med til at synliggøre Nyreforeningens arbejde i Sønderjylland.

På standen i gågaden gives på forskellig vis oplysning om Nyreforeningen og om det at være nyresyg. Foreningens bestyrelse er klar til at snakke med alle interesserede.

Der uddeles op dagen også donorkort og sælges lodsedler til fordel for Nyreforeningens arbejde. Der er desuden chance for at vinde en købmandskurv. Konkurrencen går ud på at udfylde en tipskupon: 13 rigtige. Alle rigtige svar kan findes i standen.

Bestyrelsen lover frisk kaffe hele dagen, og der er småkager samt juice til børnene.