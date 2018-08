Nyegaard: Vi afsætter flere ressourcer til at afklare vandgangen i Skovmose

Partsandele

Taksationskommissionen har vurderet, forskellen mellem laveste og højeste takst for afvanding af Skovmose er for lille. Forkskellen på faktor 2,5 fra 7500 til 19.000 kroner er for lille i betragtning af, nogle grundejere kun får glæde af, veje og fællesarealer bliver tørlagt, mens en snes sommerhusejere, der har været mest plaget af vand og har haft oversvømmelse flere gange, må anses for at have langt større nytteværdi end 19.000 kroner af det samlede afvandingsprojektet. Kendelsen betyder også, grundejere, der hidtil ikke har klaget over partsfordelingen, og som har accepteret gældende vilkår, alligevel kan ske at få ændret deres partsandele. Taksationskommissionen giver dog også kommunen ret i, den på flere punkter er på rette spor i vandløbssagen, og at det er rimeligt, at lade alle grundejere betale til afvandingen, selv om nytteværdien for nogens vedkommende er stærkt begrænset.