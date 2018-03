Nye tømrere

Uddannelse: Følgende har bestået svendeprøven til tømrer på EUC Syd i Sønderborg:

Bagerst række fra venstre: Dan Haubard Jensen, Henningsen Byg ApS, Toftlund. Alexander Sander Høeg EUC-Syd. Peter Jan Henrik Johannsen, Ejnar Christiansen Sølsted A/S, Tønder. Daniel Knudsen Mc Intosh, H.C. Norn Tømrerforretning ApS, Vojens. Klaus Salomonsen, Brdr. Meyenburgs Byggeforretning A/S, Rødekro. Kristoffer Vadsholt Hørning, Cawo A/S, Haderslev. Jacob Børgesen, Jørn´s Tømrer- og Snedkerforretning ApS, Rødekro.

Forreste række fra venstre: Jacob Fugleberg Ravnskjær, Kraftman A/S, Aabenraa. Claus Møller, Brdr. Jensens Eft. v/ Lennart Jensen, Sønderborg. Søren Marquardt Frosch, Ommen & Møller A/S, Rødekro. Tore Buch Mortensen, Hjortgaard Byggeri A/S, Sønderborg. Nicklas Svendsen, Byggemester ApS, Rødekro. Eskild Bonde Albertsen Erling Andersen, Snedker- & Tømrerforretning, Aabenraa. Emil Nordtorp Hansen, FA Karl D. Petersen ApS, Sønderborg. Lasse Nicolaisen, Kraftman A/S Aabenraa. Anders Jakobsen From, Velkær Tømrer- og Snedkerforretning / Verner Lund, Sønderborg.

Fraværende på billedet: Simon Kiesbye Frilund, Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning A/S, Sønderborg.