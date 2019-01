Nye tilbud til sårbare borgere og KOL-patienter

Sønderborg: Sårbare borgere med psykiatriske lidelser og KOL-patienter bliver de første til at mærke, at Sønderborg Kommune og Region Syddanmark har besluttet sig for sammen at øge indsatsen over for kroniske patienter.

De sårbare borgere vil fremover kunne få besøg af udkørende teams, der skal forebygge indlæggelser og genindlæggelser. KOL-patienterne vil få tilbud om rygestop eller hjælp til at nedsætte deres tobaksforbrug.

Hermed er det forpligtende samarbejde, som Sønderborg Kommune og Region Syddanmark indgik i efteråret, i gang. Fem regionsrådspolitikere og fem byrådsmedlemmer i den politiske styregruppe har holdt sit første møde og aftalt, at region og kommune hver bidrager med 250.000 kroner årligt til finansiering af en fælles medarbejder, der skal koordinere tiltagene.

For det er tanken, at også borgere med andre kroniske sygdomme skal have gavn af samarbejdet, lige som der skal fokus på indsatsen over for ældre, medicinske patienter.

- Det er typisk sygehuspatienter, der også har en berøringsflade til kommunen. Derfor er det helt oplagt, at vi styrker samarbejdet med Sønderborg Kommune, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V), som selv sidder med i styregruppen.