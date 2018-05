Nye tidsubegrænsede p-pladser i Sønderborg centrum

Sønderborg: På det seneste har der i den offentlige debat været fokus på udfordringer med mangel på langtidsparkeringspladser i Sønderborgs centrum. En debat, der er forstærket efter, at et varehus har ændret sin tidsubegrænsede p-plads til tretimers parkering. Sønderborg Kommune gør i den forbindelse opmærksom på, at der for nyligt er blevet adgang til 56 nye tidsubegrænsede parkeringspladser tæt på øvre Perlegade. P-pladsen ved Rebslagergade er ikke længere er forbeholdt personale tilknyttet busstationen, der er flyttet til Ragebøl.

- Jeg er glad for, at vi kan pege på konkrete ekstra pladser i midtbyen i en tid, hvor de efterspørges. Vi skal naturligvis som kommune være med til at skabe rammer for et godt og aktivt forretningsliv, og her spiller parkeringsmuligheder en vigtig rolle. Samtidig har vi selvfølgelig en opgave med at sikre, at også beboere og personale kan komme til deres hjem og arbejdspladser, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i en pressemeddelelse.