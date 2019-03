Nye tider: Guderup har skolestart tre gange om året

- Min datter har glædet sig helt vildt. Liv er så klar, så det er perfekt i stedet for at vente til august, siger Eva Magnussen, der også har en søn, som begyndte på skolen i august.

Bedre læring og trivsel

Nørreskov-Skolen har også indført rullende skolestart for at gøre sig mere attraktiv i det stærkt konkurrence skolemiljø, der er på Nordals med flere succesfulde friskoler. Noget der ser ud til at virke.

- Vi har i fem år boet i Svenstrup, så det ville have været mere nærliggende for os at vælge Svenstrup Friskole. Det havde vi også tænkt os i første omgang, men da vi hørte om rullende skolestart her i marts i Guderup, slog vi til, siger Sofies far Steffen Nielsen.

Det er planen, at børnene skal kunne begynde i august, november og marts. Her i november blev det dog ikke til noget, da ordningen ikke var på skinner, da de ældste børnehavebørn i maj blev sendt videre til indskolingen.

Nørreskov-Skolen har dog i løbet af det seneste halve år gjort sig nogle erfaringer med en slags rullende skolestart, da der er kommet flere nye børn til.

- Med rullende skolestart får vi nogle rigtige skoleklar børn, som det ville være rigtig ærgerlig for, hvis de først startede til august. Effekten er både hurtigere læring men også hurtigere tryghed, siger skoleleder Carina Bielefeldt.