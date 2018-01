Nye skurvogne skaber glæde og varme i skovbørnehave

Størrelsen er ligesom i de gamle vogne på omkring 30 kvadratmeter hver, men så hører ligheden også op. De nye er special produceret med blandet andet med gulvvarme, to toiletter i hver, mere rummelige og LED belysning. En gammeldags generator med batteri i hver vogn er nu udskiftet med et energibesparende og computerdrevet system med solceller.

Før jul blev de tre gamle og udslidte skurvogne, som Nørreskovens Naturbørnehave havde holdt til i mere end et årti, udskiftet med tre nye. Prisen blev i omegnen af 3,5 millioner kroner for vognene, hvilket kun kunne lade sig gøre takket være en ekstra bevilling fra byrådet på 2,5 millioner kroner.

Hvis tillægsbevillingen vedtaget af byrådet marts 2017 ikke var gået igennem, stod Naturbørnehaven Nørreskoven faktisk til lukning, da de tre gamle skurvogne var blevet for ringe. Den ekstra bevilling på 2,475 millioner kroner skyldtes, at de nye skurvogne viste sig at være langt dyrere end først forventet at bygge end den ene million kroner, som først var afsat af Sønderborg Kommune. Det var faktisk lidt svært at finde en fabrikant, som i hele taget ønskede at give et tilbud på at bygge vognene, der er i en væsentlig forbedret kvalitet i forhold til de gamle, ligesom de lever op til gældende krav om miljøvenligt byggeri og sikkerhed for børn og ansatte.

Har flere stadepladser

Fysisk er der nu en aktivitetsvogn, hvor der er grupperum, garderobe og børnetoilet/urinale. Her er der mulighed for at tegne, lave puslespil mv. I legevognen er der grupperum, garderobe og to børnetoiletter. Her er der mulighed for at bygge med Lego, lege med dukker og biler eller læse en bog med videre.

I køkkenvognen er der køkken, toilet, samt personaletoilet. Køkkenet er rummelig med plads til 10-12 børn.

- Det er blevet så dejligt. De gamle vogne trængte virkelig også til at blive skiftet ud. Man skal lige vænne sig til gulvvarmen. At man ikke længere skal have så meget tøj på indendørs som før, siger Elin Nielsen, der har været med fra begyndelsen. I dag er hun pensionist, men bliver brugt meget som vikar.

Nørreskovens Naturbørnehave blev etableret i 2006. Det er en mobil børnehave. Det vil sige, at man opholder sig 2-3 måneder på samme stadeplads, hvorefter man flytter. Det er en turnus mellem fire pladser. Der er fastlagt tre stadepladser i Nørreskoven samt en ved Sjellerup.