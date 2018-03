Nye regler gør forskel på konfirmander

- Det er vigtigt for børnene at kunne glæde sig sammen, at kunne snakke sammen om konfirmationen og at kende den samme præst, forklarer hun.

Hun fremhæver, at skolen på mange andre områder har et stort samarbejde med Oksbøl Kirke, og at det derfor er naturligt, at alle elever går til præst dér. Dertil kommer fællesskabet:

Vil være fleksible

Skolen var derfor noget forundret, da man blev opmærksom på den nye procedure. Men efter et møde med præsterne i Nordborg og Havnbjerg har skolen fået lovning på, at alt bliver ved det gamle: Eleverne kan fortsat blive konfirmeret samlet.

- Her var flere hensyn at afveje. Blandt andet at eleverne på Oksbøl Friskole kommer fra mange forskellige sogne, og at det ville blive meget fragmenteret, hvis de skulle gå til konfirmationsundervisning i deres hjemsogne, forklarer Robert Ryholt, sognepræst i Havnbjerg.

Julie Valbjørg, bestyrelsesformand for Friskolen Østerlund, synes, at der burde gælde samme regler for alle. Hun ærgrer sig over, at eleverne skal splittes:

- Konfirmation og blå mandag er fælles oplevelser, som eleverne glæder sig meget til, siger hun.

Dertil svarer Robert Ryholt, at præsterne vil være fleksibel også over for eleverne på Friskolen Østerlund. F.eks. ved at planlægge, at alle i 7. klasse konfirmeres samme dag, uanset hvor de går til præst.