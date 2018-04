Nye øjne på markedsføring af Kegnæs

Sønderborg: Studerende fra alle tre fakulteter på SDU Sønderborg brugte forleden en dag på de to Kegnæsvirksomheder Als Segway og Sønderby Strand Camping.

De to lokale virksomheder havde som led i projekt Kompas sagt ja til en Innovations Camp, hvor de studerende med friske og nysgerrige øjne kunne kigge på nye ideer til markedsføring for de to virksomheder.- Vi fik nogle rigtigt gode input fra de studerende. Primært er vi blevet bekræftet i, at de tanker som vi selv har gjort os, er de rigtige. Nu har vi bare fået en anledning til at sætte disse tiltag i værk, fortalte Nana Aukschun Nørsøller fra Sønderby Strand Camping efterfølgende. De studerende foreslog bl.a. at arrangere temapakker for skoleklasser, lystfiskere og kite-surfere - og i den mere kuriøse afdeling en såkaldt "Dog Holiday'" hvor man kan have sin hund med på ferie. Kompas er målrettet små og mellemstore virksomheder, som kan få ny viden og akademisk arbejdskraft.