Benjamin, Johanna og Jakob, som søndag flyttede ind på Nordborg Slots Efterskole, forventer ikke, at de kommer til at savne far og mor.

Johanna Festersen siger, at hun sikkert vil tænke på forældrene i begyndelsen, men hun forventer ikke, at hun får hjemve.

- Der bliver lidt stille derhjemme, men omvendt vil jeg glæde mig til at høre, hvad hun kommer til at opleve, siger hendes mor, Kerstin Festersen.

- Det, jeg glæder mig mest til, er at lære alle de andre at kende. Og at blive bedre til sproget, siger pigen fra Lücksborg, der har gået i dansk skole syd for grænsen.

På pigegangen til højre for trappen står Johanna Festersen og kigger sig omkring i et firepersoners værelse. Hendes navn står på skiltet ved døren:

- Det og så muligheden for at skifte mellem forskellige linjer, tiltaler mig, forklarer drengen efter at have slæbt sine ting op på førstesalen i hovedbygningen, hvor han skal bo på drengegangen til venstre.

Det vrimler med efterskoler på Fyn. Men Jakob Petersen har valgt Nordborg for at komme langt væk hjemmefra.

Det næste år skal Jakob Petersen fra Odense dele værelse med en anden elev på Nordborg Slots Efterskole, og det forventer han sig meget af. Så meget, at han ikke tror, der bliver tid til at tage hjem i weekenderne.

Nordborg: - På et tidspunkt skal jeg måske hjem efter ting, jeg har glemt. Men ellers regner jeg bestemt ikke med at tage hjem i weekenderne.

Der er også en familie derhjemme, som skal lære at undvære. Og hvis man mærker, at mor savner en, er det svært ikke selv at få hjemve.

Bejamin Rasmussen fra Frederica tømmer kufferten, som hans forældre Nicolette Barna og Idan Rasmussen skal tage med hjem. Bejamin havde som den eneste nye elev ønsket sig et værelse med udsigt, og det fik han: Hele Nordborg Sø kan han se fra vinduet. Foto: Claus Thorsted

Savn går begge veje

Nordborg Slots Efterskole tog søndag eftermiddag imod 145 nye elever, der alle blev vist op på deres værelse og fik lejlighed til at pakke ud, før de med deres forældre skulle samles i spisesalen. Her havde forstander Rune Madsen tænkt sig at sige et par ord om hjemve:

- Det er ikke til at undgå, selv om vi sidste år faktisk var helt forskånet for det. Vi tager fat i det, hvis vi mærker, at nogen længes hjem, forklarer han.

Han minder om, at savnet går begge veje:

- Der er også en familie derhjemme, som skal lære at undvære. Og hvis man mærker, at mor savner en, er det svært ikke selv at få hjemve, mener Rune Madsen.

Mor skal altså ikke ringe i tide og utide for at høre, hvordan det går.

- For her gælder virkeligt, at intet nyt er godt nyt, understreger forstanderen.

Nordborg Slots Efterskole får elever fra hele landet, og de fleste bliver på skolen i weekenderne, hvor det ellers står dem frit for at tage hjem.