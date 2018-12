Sønderborg: Nye Borgerlige i Sønderborg Kommune har valgt deres folketingskandidat for Sønderborg kredsen.

På opstillingsmødet på Knøs Gård valgte Nye Borgerlige Bo Kleis Christensen som folketingskandidat.

- Det er på grund af hans vedholdende og ambitiøse arbejde for Nye Borgerlige, siger næstformanden for Nye Borgerlige i Sønderborg kommune, Ragnar Gardarsson. Han tilføjer, at Bo Kleis Christensen er den bedst egnede kandidat til at repræsentere Nye Borgerliges politik, for Sønderborg kredsen, for Sønderjylland, men så sandelig også for Danmark.

- Modsat mange andre politikere, sætter Bo Kleis Christensen nemlig Danmark først, understreger Ragnar Gardarsson.

Bo Kleis Christensen har været med siden stiftelsen af lokalforeningen i Sønderborg i 2016 og har i samme periode været formand for Sønderborg lokalforening.