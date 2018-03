Nybygget daginstitution dropper madpakkerne

Ulkebøl: Fra august skal forældre til de 116 børn i Børnehuset Ulkebøl ikke længere smøre madpakker. Børne- og uddannelsesudvalget har efterkommet et ønske om en madordning i den ny institution, der åbnede i februar.

- Jeg kan ikke se bedre sted end Ulkebøl at afprøve den type løsning. Her har man rammerne. Det her drejer sig ikke bare om det at lave mad men også det pædagogiske. Jeg håber, Ulkebøl kan inspirere andre, siger udvalgsformand Claus Klaris (V).

Børnehuset er indrettet med et stort produktionskøkken til omkring tre millioner kroner ud fra tanken om at inddrage det i arbejdet med en sundhedsprofil. Der er foretaget en rundspørge blandt forældrene, som viste at 87 procent var for en permanent madordning i prisniveauet 25-30 kroner per dag.

- Gennem vores madordning ønsker vi at lære børnene om sæsoner, give dem mange sanseoplevelser, bevidsthed om hvor maden kommer fra og give dem ejerskab til gode madoplevelser, siger Louise Tiufkær Fedders, formand for forældrerådet.