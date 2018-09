Nybolig overtager Nybolig

En virksomhedsoverdragelse i Sønderborg får Nybolig Erhverv til at stå stærkt i hele Sønderjylland.

Sønderborg: Det blev "i familien", da Nybolig Erhverv i Sønderborg fik nye ejere. Det var nemlig Nybolig Erhverv Haderslev/Aabenraa, der overtog forretningen i Sønderborg.

Det betyder, at Nybolig Erhverv i Sønderjylland fremover vil være én samlet enhed med kontorer i både Sønderborg, Aabenraa og Haderslev.

Butikken i Sønderborg har hidtil været drevet af Jytte Aaen, som fra 1. september har forladt branchen. De nye ejere er René Damkjær og Hans Peter Poulsen.

- Ved at samle flere forretninger under det samme ejerskab kan vi trække på flere kompetencer ude i de enkelte butikker, hvilket vil sikre bedre rådgivning til både købere og sælgere, siger den ene af de to indehavere, René Damkjær, i en pressemeddelelse.

De to ejere peger også på, at når erhvervsmæglernetværket udvides på tværs af kædens kontorer, opstår der nye synergier og flere muligheder.