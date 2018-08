Nybøl har trukket i festtøjet

Mandag var der 45+ fest i det store telt og tirsdag først pigeraketten og senere børnefrokost med underholdning i det store telt med bandet Next Generation. Tirsdag klokken 19 træningskamp mellem FC Sønderborgs danmarksseriehold mod et udvalgt lokalhold.

Ringridning og fest

Fredag er der kræmmermarked fra klokken 18 samt havetraktor og cykelringridning for voksne. Der er præmie til bedst udklædte. Deltagerpris 20 kroner. Samme aften er der stor syvmands turnering i fodbold samt. Der også mulighed for at købe mad og høre musik med Rune og Allan.

Lørdag er der igen kræmmermarked og desuden børnekræmmermarked samt optog gennem byen klokken 11. Ringridningen begynder klokken 12 både med heste og cykelringridning for børn. Klokken 14.30 er der kæmpe kaffebord i teltet og 19 fest med spisning og underholdning med SoupeSteak & Ice.

Søndag åbner pladsen klokken 11 og lukker klokken 14. Klokken 13 er der auktion med diverse overskydende ting og sager.