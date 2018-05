Nybøl fejrer kronprinsens fødselsdag med motion

Nybøl: Kronprins Frederik fylder 50 år den 26. maj. I den forbindelse er der i hele ugen op til en række aktiviteter - bl.a. løbsarrangementet Royal Run den 21. maj, hvor både kronprinsen og kronprinsessen deltager.

Som en lokal markering af landets kommende konges fødselsdag, som samtidig bidrager til fællesskabet i Nybøl, har Gelerts Gård - Sønderborg Kommunes center for erhvervet senhjerneskade - inviteret alle borgere i Nybøl og omegn til en gå- eller løbetur onsdag 23. maj. Der er start på Gelerts Gård kl. 18, og der sluttes af samme sted med frugt, kage, vand og kaffe, når alle har enten gået 1,6 km eller løbet 5 km.

Byrådsmedlem Preben Storm, der også er formand for social- og seniorudvalget, åbner arrangementet på onsdag kl. 18. Han siger i en pressemeddelelse:

- Det er et rigtig fint initiativ, Gelerts Gård har taget her, og jeg håber, nyblingerne vil bakke op i stor stil, så det både bliver en festlig royal markering og et skulderklap til fællesskabet. Om man vil løbe eller gå er ikke så vigtigt, og der bliver ikke taget tid - for det er ikke nogen konkurrence. Kun hygge og fællesskab tæller, og så er en gå- og løbetur jo altid godt for både krop og sjæl.

Det er gratis at være med, og der kræves ikke tilmelding.