Overtaksationskommissionen var tirsdag på besøg i Skovmose for at se, om fem taksatorer kan bringe slagsmålet om afvanding af sommerhusområdet et svømmetag nærmere en løsning.

Her blev historikken i det, der må være landets mest komplicerede vandløbssag, fremlagt. Skovmose er opstået som en strandlagune i 1600-tallet og var oversvømmet helt under et uvejr i 1972. Landvindingslaget blev stiftet i 1944, og sommerhusområdet udvidet i 1964, 1975 og 1999. I 2005-2006 blev feriehusområdet fuldt udbygget i gamle Sydals kommunes tid. Her gik det for alvor galt. Monsterregn, skybrud og tilstoppede kanaler, der gik over deres bredder, voldte store problemer i Skovmose, hvis grundejere fik meget andet end græsslåning og hækklipning at beskæftige sig med. Enige kunne de 727 sommerhusejere i fem foreninger dog ikke blive. Så startede årelange tovtrækkerier om, hvem der skulle betale til hvad og hvorfor. Sommerhusejer Haaken Christiansens sommerhus på Hyldemose blev symbolsk for vandgangen, da den blev oversvømmet og vandskadet adskillige gange i årenes løb. Han endte med at gå på tvangsauktion med to sommerhuse.

- Det er ikke selve afgørelsen, men præmisserne vi er her for at tage stilling til, sagde formand, forhenværende kommissarius, cand. jur, Erling Christensen under morgenkaffen på Skovby Kro.

SKOVMOSE: Sværdslagene har været mange om, hvordan sommerhusområdet Skovmose bliver afvandet. Voldsomme regnskyl satte i 2011, julen 2014 og julen 2015 mange huse under vand. Tirsdag gav den syddanske overtaksationskommission møde i det sydalsiske for at tage stilling til præmisserne i en afgørelse fra taksationskommissionen, der sidste år på visse punkter forkastede kommunens partsfordeling til betaling af afvandingen, som grundejere i årevis har sat sig imod at betale.

Sommerhusområdet Skovmose har haft oversvømmelser efter skybrud i 2011, 2013 samt julen 2014 og 2015 plus enkelte omgange vand derudover, hvor beredskabet har været ude at pumpe i dagevis. I 2012 indledte kommunen en vandløbssag med henblik på at få afvandet Skovmose med udgangspunkt i vandløbsloven og fordeling af udgifterne efter et gennemsnitligt vandindeks, TWI. Sagen er dog blevet anket og påklaget i alle instanser med det resultat, afvandingen aldrig er blevet gennemført. For tre år siden afviste Natur- og Miljøklagenævnet afvandingen med krav om, den økonomiske ansvarsfordeling skulle være på plads, før projektet kunne gennemføres. De økonomiske partsandele blev bragt for den sønderjyske taksationskommission, der gav klagerne ret i, fordelingen af det økonomiske ansvar hverken var retfærdig eller forståelig. Grundejere indklagede derfor afgørelsen for den sydjyske overtaksationskommission, der var på tur i Skovmose tirsdag. Taksationskommissionen pålagde også kommunen at betale grundejere på Fyrremose 75.000 kroner, som de har haft i udgifter til en planrådgiver. Kommunen har udført sin del af afvandingen ved at lægge L69 ud i en udvidet ledning i udkanten af sommerhusområdet. Det har kostet 1,1 million kroner. Der er sagsomkostninger på over en millioner kroner til rådgivere og juridisk bistand, som indgår i det samlede regnskab over Skovmoses afvanding.Overtaksationskommissionen består af formand cand. jur Erling Christensen, Mads Skau, Knud Warming, Arne Paabøl Andersen og Bent Østerskov.

Bjarne Marcussen viser overtaksationskommissionen en brønd, hvorfra vandet i 2011 strømmede ind over Skovmose, men i dag ligger den hengemt under et lag brædder og har iøvrigt kunnet holde på vandet lige siden. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

I bliver aldrig enige

- Der bliver ingen afgørelse på partsfordelingen i vandløbssagen, før økonomien er på plads, og at 727 sommerhusejere bliver enige, kommer aldrig til at ske, sagde kommunens advokat Mads Kobberø, der har ført sagen i en halv snes år.

27 grundejere har påklaget partsfordelingen lavet ud fra et såkaldt vådindeks, TWI. Det angiver vandgangen på den enkelte grund ud fra en overordnet digital beregning. Den vækker voldsomme protester, fordi grundejere, der aldrig har haft oversvømmelse, kan være i den dyreste kategori af fire, mens sommerhusejere, der har haft oversvømmelse, kan ske at havne i den laveste kategori. Den argumentation har grundejerne i Skovmose til stadighed haft svært ved at acceptere.

- Jeg har aldrig haft oversvømmelse på min grund, og nu vil kommunen som led i afvandingen lave en vandkanal lige ud for min grund. Jeg skal betale 38.000 kroner for to grunde for en afvanding, jeg aldrig får nytte af, siger Ib Madsen, Tjørnemose, der har hyret deres egen advokat for at slippe for den høje afvandingsregning.

- Vi har en jordvold på den anden side af Tjørnemose, som hindrer vandet i at trænge ind. Den har I glemt at tage med i betragtning, sagde Bjarne Marcussen, Tjørnemose 4, der gennem årene har været på barrikaderne i kampen mod at betale til afvandingen og mener, det er rigeligt, kommunen for egen regning har udbygget Landkanal 69 for en million kroner, og at afvandingen derefter kan skrinlægges helt og aldeles.

Han viste overtaksationskommissionen rundt i området med bemærkninger om, der ér styr på vandet, og at et kommende projekt til seks-syv millioner kroner er helt overflødigt. Det er kommunens sagsbehandler Hans Erik Jensen dog ikke enig med ham i.

- Du snakker som om, Skovmose vil forblive knastør til evig tid, sagde Mads Kobberø til Bjarne Marcussen.

Onsdag er der mundtlig udveksling af synspunkter på rådhuset i Sønderborg, inden overtaksationskommissionen trækker sig tilbage for at træffe en principiel afgørelse i partsfordelingen.