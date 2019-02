Badgragerigruppe med rekordfangst: Så mange millioner er der snydt for

Det er hele halvanden millioner kroner flere end året før, hvor der blev sparet 6,8 mio. kroner. Allerede dengang var det ny rekord, da det årlige beløb siden 2014 ligget på mellem fire og godt fem millioner kroner. - Vi skal hjælpe de borgere, der har brug for offentlige ydelser som for eksempel kontanthjælp og sygedagpenge. Men det er ikke i orden, at nogle borgere giver forkerte oplysninger, som udløser offentlige ydelser, som de reelt ikke er berettigede til. Det underminerer vores gode velfærdssamfund, siger Jan Prokopek Jensen(S), formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Stort snyd med kontanthjælp

De største poster henføres til snyd med udbetaling af kontanthjælp, der udgjorde 4,2 mio. kr. Den næststørste post er snyd med sygedagpenge, der udgjorde 1,6 mio. kr. En effekt af Bedragerigruppens indsats er, at risikoen for at blive afsløret i socialt bedrageri er øget markant.

Der er groft sagt to grupper af sociale bedragere. Den ene er dem, som er ganske bevidste om, at de får ydelser, som de ikke har ret til. Og så er der dem, som ikke rigtig er klar over, at de snyder, men tror de har ret til de sociale ydelser, fordi de ikke kender reglerne. Nogle er således heller ikke klar over, at man godt kan blive vurderet som samlevende, selv om man har hver sin adresse.

Det bevidste eller ubevidste snyderi drejer sig typisk om områder som boligydelse, boligsikring, økonomisk friplads, børnetilskud, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelsesydelse og underholdsbidrag. Kontanthjælp tegner sig for den største part.

Bedragerigruppen, som har eksisteret siden 1999, arbejder blandt andet på baggrund af anonyme tip fra borgere, men mange spor kommer også intern fra egne folk og sammenkøringen af oplysninger fra forskellige registre.