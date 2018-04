Ny optiker er flasket op med briller

Jens Bundgaard har overtaget Thiele i Borgen og går derfor i fodsporet på faderen, som i mere end en menneskealder drev optiker på Jernbanegade.

Sønderborg: Der er igen en optiker i Sønderborg, som er ejet af en Bundgaard. Jens Bundgaard har overtaget Thiele i Borgen. - Jeg er flasket op med briller. Derfor var det også helt naturligt at blive herre i eget hus. Jeg ved, hvad det kræver. At det er hårdt arbejde, siger den 33-årige mand. Hans far Niels Peter Bundgaard var selvstændig optiker på Jernbanegade i over 40 år. For ti år siden solgte han sin Profil Optik videre til tre tidligere ansatte. - Jeg altid drømt om at være selvstændig og især i Sønderborg, hvor jeg kommer fra. Jeg kunne også have valgt at åbne noget helt selv, men det havde været helt uoverskueligt med så mange konkurrenter, der i forvejen er her i byen, siger Jens Bundgaard. Han kommer fra en stilling som butikschef hos Profil Optik i Aabenraa. Før det var Jens chef for Thiele i Haderslev. Butikken i Borgen har han købt af Thiele-kæden.

Historien om Thiele Frederik Anton Thiele startede den 21 marts 1817 en af Danmarks ældste eksisterende detailkæder. Thiele startede fra rammerne i Købmagergade som en instrumentmagervirksomhed. Der blev produceret blandt andet kornvægte, barometre og ikke mindst briller.



Thiele kæden bestod af 52 butikker, da Jens Thiele i januar 2005 solgte den til Jens-Henrik Filtenborg Brandt, der i mange år havde stået i spidsen for brille og glas fabrikanten J.C. Filtenborg, der er en af Skandinaviens ældste brilleproducenter.



Thiele har under Brandts ledelse ekspanderet yderligere, så virksomheden godt 200 år efter sin start i dag tæller 83 forretninger herunder 23 på franchisebasis.

Faderen med på råd Thiele i Sønderborg har tidligere været drevet at Birthe Appel. Kæden ringede i december til Jens og spurgte, om det ikke var noget for ham at blive ejer i eget hus. - Jeg skulle lige tænke mig om, for jeg havde et fornuftigt arbejde i forvejen, ligesom min forlovede og jeg lige var flyttet til Hørup og bygget hus, siger han. Både faderen og andre fra hans netværk med erfaring i at være selvstændige blev taget med på råd, inden Jens besluttede at sige ja. - En sagde til mig: At man skal gøre det, hvis man ikke kan lade være. Lige netop sådan følte jeg. Det lå faktisk ikke i kortene, at Jens skulle være optiker. Hjemmefra var der intet pres. Jens og hans to ældre søskende blev opdraget til at få en ordentlig uddannelse. - Når folk den gang spurgte, hvad jeg skulle være, sagde jeg altid: "Det ved jeg ikke men i hvert fald ikke optiker". Pudsigt nok er den ældste også blevet optiker - dog i Kolding, mens den anden arbejder indenfor it.