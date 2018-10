Ny multibane indviet i Skratmosen

I den aldersintegrerede institution er en græsplæne nu blevet udskiftet med en flot multibane med bander, mål og ikke mindst et blødt underlag.

- Vi vil gerne styrke vores idrætspædagogiske profil med et uderum, som børnene kan være aktiv i. Vi havde mange modeller i spil, men det her er suveræn den bedste, siger Thomas Bjering-Nielsen, medlem af forældrerådet og tidligere mangeårig formand.

Sønderborg: Store og små i Idrætsbørnegården Skratmosen har nu fået endnu bedre muligheder for at bevæge sig og udvikle deres motorik.

Multibanen har kostet omkring 130.000 kroner og blev opført hen over sommeren. Danfoss' Børnehavefond har givet 48.000 kroner, den kommunale områdebestyrelse 40.000 kroner og institutionen selv resten.Idrætsbørnegården Skratmosen er en aldersintegreret institution med i dag 67 børn. Omkring år 2000 blev den gamle børnehave på Friheds Alle revet ned og erstattet med nuværende. Siden 2006 har den været certificeret idrætsinstitution.

Ida Mygind Eskildsen tog imod et billede fra Bent Lewke, kasserer i Danfoss' Børnehavefond. Foto: Claus Thorsted

Nyt byggeri på vej

Børnegården benytter pædagogisk idræt som overordnet metode/redskab til at arbejde med seks læreplanstemaer for eksempel krop og bevægelser, sociale kompetencer samt sprog.

- Derfor er der også tale om en ekstra stor festdag for store og små, når vi endelig kan indvie banen her i 2018 med velvillighed og tilskud fra både områdebestyrelsen i kommunen, Danfoss' Børnehavefond og en prioriteret egenfinansiering, siger Sigurd Hansen, nuværende formand for forældrerådet.

Skratmosen er flere ideer til styrkelse af sin idrætspædagogiske profil. Et ældre og stort legestativ skal på sigt rives ned, og derfor vil man nu i gang med at skaffe midler til en fuldgod erstatning.

- I dag har vi ikke nok gynger. Det kunne vi godt tænke os bygget ind i et miljø med store hængekøjer, hvor vi kan arbejde med sanserne, siger leder Britta Greffrath Petersen.