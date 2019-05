Ny model vedtaget: Folkeskoler mister millioner af kroner

Sønderborg: Selvom mange skoler, forældre og fagforeninger er stærkt kritiske har et enigt børne- og uddannelsesudvalg vedtaget en ny måde at fordele pengene til skoleområdet.

- I arbejdet har vi haft udfordringer med faldende børnetal og krav til effektivisering, men de har sådan set ikke noget med den nye tildelingsmodel at gøre. Dem havde vi haft uanset. Man kan sige, at vi præsenterer en ny tildelingsmodel, som er en nulløsning, altså hvor vi bevarer niveauet, men hvor vi i højere grad prioriterer tildelingen af midler efter behov. Men jeg vil også understrege, at der er tale om en proces, og at processen ikke er slut endnu. Den indeholder også evalueringer, siger udvalgsformand Claus Klaris (V).

Kernen i den ny model er, at skolerne tildeles et basisbeløb til drift. Den gør op med at tildele penge per elev. I stedet får skoler penge per klasse - indtil videre med et maksimum på 24.

Modellen betyder, at skoler med få elever per årgang tilføres midler fra de øvrige skoler, hvilket tilgodeser en række mindre skoler.

- Vi har læst alle høringssvar og er naturligvis klar over, at en ny tildelingsmodel varsler forandring og dermed bekymring. Men det er på sin plads at sige, at basisdelen hænger sammen med, at det er politisk besluttet, at vi har og ønsker at bevare 17 skoler, siger udvalgets næstformand Jesper Smaling (S).