Ny miljøvurdering giver fortsat vind i sejlene til Lillebælt-møller

Sønderborg: Konsekvenserne for miljøet af den planlagte Lillebælt Syd Vindmøllepark Forsyning har nu gennemgået en ekstra vurdering hos Sønderborg Forsýning - og konklusionen er fortsat, at vindmøllerne ikke vil påvirke nævneværdigt.

Sønderborg Forsyning har nu indsendt det opdaterede udkast til miljøkonsekvensvurdering af projektet Lillebælt Syd Vindmøllepark til Energistyrelsen.

I rapporten er der foretaget mindre ændringer i afsnittene om luftbåren støj, landskab og visuelle forhold, marin natur, Natura 2000-konsekvensvurdering og flysikkerhed, men vurderingen er stadig, at for næsten alle områder er påvirkningerne små, kan mindskes væsentligt eller helt undgås med afværgeforanstaltninger.

For eksempel kan man beskytte marsvin mod varige høreskader fra støj under opførelsen af møllerne ved at anvende såkaldte boblegardiner. Nye støjberegninger, også af lavfrekvent støj, viser, at vindmølleparken kun vil medføre en ubetydelig påvirkning af stilleområdet på Helnæs og de nærmeste beboelser på Helnæs og Als.