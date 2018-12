Ny lufthavn skal være et udstillingsvindue

Sønderborg Lufthavn fyldte to punkter under møde i erhvervsudvalget, hvor der blev snakket partnerskab og finansiering af den nye terminal, der samtidig skal være et digitalt og grønt udstillingsvindue.

- Det vil sætte Sønderborg og Sønderjylland endnu mere på landkortet som en grøn landsdel med en stærk erhvervsklynge indenfor energieffektive teknologier. På sigt vil det her forprojekt give vækst og beskæftigelse for landsdelens virksomheder, særligt i Sønderborg-området, siger CLEANs direktør, Carsten Orth Gaarn-Larsen.

Sønderborg: Når Sønderborg Lufthavn står klar med den nye og større terminalbygning, bliver det samtidig i en digital opdateret og langt mere miljørigtig udgave, der skal vise, hvad områdets virksomheder kan inden for klimavenlige løsninger. Den landsdækkende medlemsorganisation for et grønnere Danmark, CLEAN, er udpeget til at stå i spidsen af et nyt forprojekt kaldet Grøn og Digital Lufthavn.

Sønderborg Lufthavn er drevet af kommunen og blev anlagt på Kær i 1968. Den havde 63.000 passagerer i 2017 og når formentlig i nærheden af 100.000 i 2018, mens der i rekordåret 1997 var 125.000 passagerer igennem lufthavnen. Målet er 300.000 i 2026.I 2019 er der planlagt spadestik til en helt ny og moderniseret terminalbygning som led i en flerårig strategiplan for lufthavnen med en samlet investering på over 300 millioner kroner. Kommunen har afsat 75 mio. kroner over tre år. Yderligere 100 mio. kroner skal findes hos private investorer, hvor forhandlinger er i gang. Umiddelbart efter nytår begynder de miljømæssige VVM-undersøgelser og udarbejdelse af lokalplan for terminalens placering.

- Lufthavnen er et oplagt sted at vise rejsende til og fra området, hvad Sønderborg kan på det her felt, tilføjer lufthavnschef Christian Berg, der arbejder med at få både mere ruteflyvning og chartertrafik til lufthavnen. Særligt det sidste skal bære en god del af den fremtidige vækst.

Foruden at være mere energieffektiv forventes det, at lufthavnen skal være genstand for udvikling, test og tilpasning af nye produkter uden at fjerne sig fra selve kernen i lufthavnsdriften. Som eksempler kan nævnes test af belysning, ventilation, forsyning og datakommunikation.

Projektet med et budget på 664.000 kr. er støttet af Syddansk Vækstforum og Sønderborg Kommune med henholdsvis 343.000 kr. og 44.000 kr. Desuden støtter kommunen i form af medarbejdertimer. Konkret arbejdes der med et såkaldt integreret energidesign, hvor bygningens funktion, teknik og arkitektur står i samspil og skabe et godt indeklima.

Partnerskaber

- Skal lufthavnen vokse sig større, er det også helt essentielt, at vi tænker de grønne tiltag ind allerede nu - især når vores virksomheder er så førende på energieffektive løsninger. Samtidig er digitaliseringen kommet for at blive, så her skal vores lufthavn igen være fremme i skoene for at kunne møde fremtidens behov og tendenser, siger erhvervsudvalgets formand, Gerhard Bertelsen (Slesvigsk Parti).

Lufthavnen fyldte også et lukket punkt under udvalgsmødet, som der imidlertid endnu ikke åbnet for information omkring. Blandt andet af hensyn til de partnerskaber og herunder finansiering udbygningen får. Ifølge Advisory boardet, som har stået bag strategiplanen for Sønderborg Lufthavn, har flere interesserede meldt sig. Kommunen har afsat 75 mio. kroner over tre år. Yderligere 100 mio. kroner skal findes hos private investorer.

- Investorerne skal selvfølgelig have indflydelse på det endelige udseende. På mødet snakkede vi blandt andet også om prioriteringer i forbindelse med den kommende udvidelse, hvor det i høj grad handler om at få opdateret rammerne for sikkerhedskontrollen samt politi- og skat, tilføjer Gerhard Bertelsen.

I øjeblikket køres der her på dispensation for reglerne.