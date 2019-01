Ny konkurrent: De gule taxi'er rykker ind i Sønderborg

Taxikørsel

Den 1. januar 2018 trådte en nye taxilov i kraft. Taxiloven omfatter al erhvervsmæssig persontransport i bil. Det vil sige taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder.Taxiloven administreres af Færdselsstyrelsen og den politiske hensigt med loven er, at antallet af tilladelser til taxikørsel gradvis forøges, så der efter 2020 ikke længere vil være nogen begrænsninger på antallet af tilladelser, som kan udstedes.



Desuden er den geografiske binding på tilladelser ophævet lige som taxikørsel fremover kan udføres i selskabsform med et landsdækkende kontor



De enkelte vognmænd fastsætter selv prisen, men der er indført et prisloft. Før 2018 var det kommunerne, der udstedte tilladelser og fastsatte priser.



Læs mere på taxilov.dk