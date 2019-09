Formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), og Finansminster, Nicolai Wammen (S), præsenterede fredag middag den nye aftale. Og selvom de begge to var glade for de forhøjede budgetter til velfærden, måtte de også indrømme, at pengene ikke er direkte er øremærkede til en forbedret velfærd.

- Det er jo glædeligt. Idéen med det forhøjede budget er jo ikke, at vi skal ud og hæve niveauet på velfærden. Det handler om, at vi kan bevare den eksisterende velfærd, fortæller Erik Lauritzen (S).

Som en del af den nye aftale ophæver regeringen de planlagte årlige nedskæringer på 0.5 milliarder i kommunernes udgiftsloft. Kommunernes anslægsniveau hæves til 19.1 milliarder kroner, det skal hjælpe kommunerne med at investere i fysiske rammer for velfærden. Velfærdsløftet er sammenlagt på 2.7 milliarder kroner, 2.2 milliarder bliver tilføjet, og de sidste 500 millioner skal findes i det i forvejen eksisterende budget, ved at effektivisere eller spare andre steder.

Beløb ikke fastlagt endnu

Selvom den nye aftale er et glædelig for Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, så kommer den ikke som en overraskelse.

- Vi var jo egentlig blevet lovet, at de her ændringer ville komme. Så vi har budgetteret efter, at der ville være mere at gøre med i år. De sidste mange år er der blevet skåret i budgettet, siger borgmesteren, og fortsætter:

- Jeg er egentlig glad ved den velfærd vi har kunne bibeholde de sidste år med de besparelser der har været.

Det er stadig ikke sikkert, hvor meget Sønderborg vil modtage af det nye velfærdstilskud, men en del af den nye aftale, som særligt glæder Erik Lauritzen er, at kommunen har fået løsere rammer til at låne penge til projekter og investeringer.

- Det er jeg rigtig glad for. Det er også en af de ting, jeg har ønsket for vores fremtid. Jeg mener, at det kan hjælpe os med at sikre velfærden i fremtiden. Det kan give os mulighed for at låne til investeringer, som vi ellers ikke havde råd til. Hvilket kan hjælpe os med at spare penge i det lange løb. En investering i de fysiske rammer kan kan nedsætte andre udgifter, og hjælpe kommunens budget i det lange løb, siger borgmesteren