Inviteret til at deltage

Badehotellet fik en invitation til at deltage, det var madredaktøren ved Børsen, Ole Troelsø, der arrangerede konkurrencen. Og når han ringer, siger man ikke nej.

- Når Troelsø ringer, tager man det meget seriøst. Så selvom vi aldrig rigtig har arbejdet med hotdogs på den måde, var vi klar med det samme, siger John Beck Amstrup.

Som John Beck Amstrup selv siger, er holdet fra hotellet dygtige til at arbejde i et højt tempo, han er overbevidst om, at det har hjulpet dem med at vinde titlen som året hotdogkonge, han tilegner dog også den sønderjyske charme en del af æren.

- Meget af vores hotdog er jo lokal eller hjemmelavet. Vi bager selv brødet, og har selv fundet på opskriften til det. Pølsen er lavet af slagter Nielsen, og han har brugt Als Skinken til at lave den, vi har to slags Arla Unika oste i, æble og citron curd, hjemmelavet flæskesværd og en sennep af cognac og svampe. Vi har jo ikke rigtig gjort os i hotdogs på den måde før, men vi begyndte at eksperimentere efter opkaldet fra Troelsø, fortæller John Beck Amstrup.