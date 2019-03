Ny fejl i skraldeudbud: Sønderborg Forsyning fyrer direktøren

Efter mere ti år som direktør for Sønderborg Forsyning er Lars Riemann nu fortid. Arkivfoto: Claus Thorsted

Det kom til at koste direktør Lars Riemann jobbet, at der nu har vist sig igen at være fejl i udbuddet af affaldsindsamling, som derfor skal gå om.

Sønderborg: På ekstraordinært møde her til morgen har bestyrelsen i Sønderborg Forsyning besluttet af fyre direktør Lars Riemann. Der sker fordi bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der igen er fejl i udbuddet for affaldsindsamling, som derfor skal gå om. - Vi må fra bestyrelsens side erkende, at der er behov for en ny start med nye kræfter. Bestyrelsen har derfor besluttet at opsige samarbejdet med Lars Riemann, udtaler næstformand i Sønderborg Forsyning, Peter Hansen. Konkret er der valgt et vinderbud, som ikke lever op til et krav om el-hejs på skraldebilerne. Sønderborg Forsynings rådgiver på opgaven, COWI, har overset manglen, da man gennemgik tilbuddene og indstillede RenoNorden som vinder af opgaven. - Det er en rigtigt ærgerlig situation, som vi fra bestyrelsens side beklager meget. Vi har opstillet nogle klare krav til udbuddet, som ikke er blevet indfriet. Derfor er vi enige med COWI om, at udbuddet må annulleres og gå om igen. Det er vi selvsagt meget kede af, og vi vil fra bestyrelsens side gøre, hvad der står i vores magt for at rette op på problemerne, forklarer bestyrelsesformand i Sønderborg Forsyning, Tom Hartvig Nielsen. Formanden tilføjer, at der vil blive en særskilt drøftelse med COWI i forhold deres rådgiveransvar.

Ikke selv byde på skrald I udbuddet stillede Sønderborg Forsynings bestyrelse med baggrund i Sønderborg Kommunes affaldsplan krav om, at alle renovationsbiler skal køre på el, biogas eller naturgas i 2020. Kravet blev skrevet ind i kommunens affaldsplan for at sikre en mere bæredygtig affaldskørsel, der bakker op om målet om, at kommunen skal være CO2-neutral i 2029. Samtidig skulle hejsesystemet, der tømmer containere og skraldespande, efter krav fra bestyrelsen køre på el. Det er det sidste krav om el-hejs, der ikke er opfyldt i det vindende bud. Ud over at udbuddet skal gå om, har bestyrelsen samtidig vedtaget, at forsyningsselskabet ikke selv afgiver kontrolbud i denne runde af udbuddet, men alene vil forholde sig til de eksterne bud, der måtte blive afgivet. Der vil nu blive igangsat en proces for at finde en ny direktør til Sønderborg Forsyning. Indtil en ny direktør er udpeget, vil Kjeld Kückelhahn indtræde som midlertidig direktør. Han vil i første omgang have fokus på at få gennemført udbuddet af affaldsindsamling, så der kan laves en endelig aftale med en leverandør.