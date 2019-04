Ny ejer af Brøggeriet

Sønderborg: Efter i flere måneder at have haft en lidt ukendt skæbne er der nu sat navn på den nye ejer af Brøggeriet på Rådhustorvet.

- Vi har glædet os meget til at overtage Brøggeriet og indføre et nyt og spændende cafékoncept. Samtidig har vi kigget mod Heidi's Bier Bar og rundt i Sønderborg for at finde det rette personale til Brøggeriet. Valget er faldet på Cecilie Balling fra Heidi's og Jesper Moos, som har været bestyrer i tøjbutikken Wagner, siger Henrik Danekilde fra Rekom Group, der står bag overtagelsen af stedet.

I mere end ti år har der eksisteret mikrobryggeri i hjertet af Sønderborg, og det gamle bryggeudstyr står fortsat intakt bagest i cafeen. Det er dog ikke planen, at de nye ejere selv skal brygge øl, som navnet Brøggeriet kunne antyde, men i stedet kommer der fokus på den velbryggede morgenkaffe og cocktails efter arbejdstid.