Ny dartklub er blevet et pletskud

Hver onsdag samles en flok kørestolsbrugere og gangbesværede ved dartskiverne i Gråsten. Skærtorsdag skal de til deres første stævne.

Gråsten: 17, 51, 26, 100, 68. Dartpilene flyver i en lind strøm gennem luften i et kælderlokale i Ahlmannsparken. Medlemmer af KGGO - kørestolsbrugere og gangbesværede i Gråsten og omegn er i gang med den ugentlige træning. - Jeg kommer for hyggens skyld. Jeg bliver altid i godt humør af at være her. Det er et frikvarter fra hverdagen, siger Marianne Schmuck, der har været med fra begyndelsen i oktober 2016. Hun har to nedslidte skuldre og lider af hypermobil syndrom, hvilket giver kroniske smerter. Alligevel møder hun altid op til dart. - Spillet anhænger meget af, om det er af de gode eller dårlige dage. Hvis jeg ikke kan med højre, så spiller jeg bare med venstre hånd, siger Marianne, der har et fleksjob. Marianne havde ikke spillet lidt dart før, inden hun kom med i klubben, men det lå 11 år tilbage. Nu spiller hun også gerne derhjemme med sin mand. - Jeg kunne huske reglerne, men det med at ramme gik ikke så godt. Nu går det meget bedre.

Et stort fællesskab Dartskiverne er i to højder, så alle kan være med. Den ene har Lions Club Broager-Gråsten sponsoreret den anden Linak. Als Service og Montering har gratis bygget begge. Ideen med dart kom fra Svend Schütt, der er stifter og formand for KGGO. - Da jeg præsenterede medlemmer for dart, mente de ikke, det var noget, De syntes, det var et ølspil, men sådan er det ikke længere, husker Svend, som selv blev kørestolsbruger, efter han brækkede rygsøljen i en trafikulykke. Svend søsatte KGGO tilbage i 2013 med det mål at skabe et socialt netværk af ligesindede handicappede. I dag er der ud over dart, kegling, cykelringridning, parallecykling ligesom foreningen holder handicapstævne første lørdag i september samt juleaften for alle. - I bund og grund er vi jo bare mennesker som alle andre blot med et synligt handicap. Vi har også brug for fællesskab, sport og sammenkomster ligesom alle andre, siger han. Man kan læse mere om foreningen på dens hjemmeside kggo.nu.