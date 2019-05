Ny cykelfærge får første afgang i juni

EGERNSUND: For kort tid siden fik den nye cykelfærge Rødsand, der skal sejle mellem danske Egernsund og tyske Langballigau, den sidste tilladelse til driften fra de tyske søfartsmyndigheder.

Det betyder, at driften nu går i gang. Ruten går fra Egernsund i Danmark og via Rendbjerg og Brunsnæs over til Langballigau. Den første afgang er den 28. juni om formiddagen, og her er den danske minister Ellen Trane Nørby (V) inviteret til at sejle med.

Der kan ses mere om færgen på netsiden www.cykelfaergen.info, og her kan der også bookes billetter. Siden kan læses på dansk, tysk og engelsk.

- Vi har allerede fået de første bookinger, og en enkelt afgang er allerede udsolgt, fortæller manden bag færgen, Gerhard Jacobsen.

Han har kun 12 pladser på den lille færge at gøre godt med, så der vil hurtigt blive udsolgt.

Afgangstiderne kan ses på hjemmesiden, og her vil man også erfare, at færgen hver torsdag sejler til Flensborg og tilbage til Egernsund igen - foreløbig indtil slutningen af juli.

Billetterne koster 125 kroner hver vej, ligesom der også skal svares noget for en eventuel cykel. Der er mulighed for at sejle den ene vej og cykle hjem igen. Det kunne måske ske på Gendarmstien.

Billetterne mellem Egernsund og Langballigau koster også 125 kroner pr. næse - børn betaler det samme som voksne. De korte ture til Rendbjerg og Brunsnæs er billigere.