Ny bog går bagom filmen 'I Krig & Kærlighed'

I februar og marts indtog filmselskabet Fridthjof Film Als og Tønder for at optage selskabets største filmproduktion til dato. Den 11. november på 100-årsdagen for første verdenskrigs afslutning fik filmen 'I Krig & Kærlighed' gallapremiere i Sønderborg. Nu sætter en ny bog, 'I Krig & Kærlighed - En bog om filmen og 1. Verdenskrig', fokus på både første verdenskrig og filmen, som havde et budget på 42,5 millioner kroner.

Filmen er inspireret af romanen 'Knacker', som er skrevet af den sønderjyske forfatter Karsten Skov. Det er ham, der udsender bogen, sammen med kulturredaktør Hans Christian Davidsen fra Flensborg Avis.

- Bogen er fyldt med flotte billeder og tager udgangspunkt i de personer, der er med i filmen, filmprocessen og det historiske i første verdenskrig samt de steder, filmen er optaget, siger Karsten Skov.

Filmen havde hovedlocation ved Havnbjerg Mølle på Nordals, men den er også optaget i Nørreskoven på Als, ved Augustenborg Slot, ved Ballebro Færgekro nær Sønderborg, på Sønderborg Havn, i Flensborg samt i Tønder.

Bogen indeholder historiske kapitler om tiden 1914-1918, da omkring 30.000 sønderjyder måtte trække i tysk uniform og drage til fronten. Godt 6000 kom aldrig hjem. Bogen er rig på historiske fotos og fotos fra filmen.