Ny bog fra Linda Lassen: Moderskabets falliterklæring

- Og mødre dømmer andre mødre. Ikke fordi de er onde, men fordi de leder efter fejl - forklaringer. Hvis de kan finde fejl hos en mor til en psykisk syg, kan de ånde lettet op, for så rammer det nok ikke dem og deres børn. I stedet skulle vi tillade hinanden også at dele de svære og mislykkede ting, så det enkelte menneske ikke skal have det hele i sig selv.

- Det er hele modermyten. Vi lægger så meget ind i, hvad en god mor er, og vi lever i et konkurrencesamfund, hvor vores børn og børnebørn skal være bedst, og hvor vi skal være perfekte. Det er som en prut midt i selskabet, hvis man siger, at ens barn ikke klarer sig godt. Folk bliver forlegne. Jeg ville ønske, at vi kunne tale om vores børn uden at skulle fordele deres værd på guld, sølv og bronze-skamler, siger Linda Lassen.

Når Anna kommer i tanke om, at hun måske ikke altid var nærværende, at hun for eksempel kedede sig, når hun var alene med børnene en hel søndag, skammer hun sig, og skyldfølelsen martrer hende.

"Alle de bekymringer. Skylden. Andres fordømmelse over, at det ikke lykkedes ... Skylden er det værste - og fædrene har aldrig skyld, i hvert fald ikke i den offentlige menings øjne," siger Anna i bogen.

- Og mod, for vi vil alle helst høre succeshistorier. Men jeg kender så mange pårørende til psykisk syge, som har opmuntret mig og sagt: "Hvornår kommer vores bog." Det er vigtigt for både dem og mig at få fortalt, hvor svært det kan være, siger Linda Lassen, som bor i Gråsten.

I "Rundt om Rune" følger vi journalisten Anna, som er mor til den voksne Rune, der er skizofren. Anna har været alene med Rune og hans søster. Den lille familie boede i Vollsmose, og allerede dengang opførte Rune sig ind imellem mærkeligt, men lægen tog ikke Annas bekymringer alvorligt. Hun fik i stedet gode råd om konsekvent børneopdragelse - det var op til hende, at "vende bøtten". År senere vender Anna tilbage til Vollsmose i Odense. Hun har mistet sit journalistjob og sit ægteskab gennem syv år og har brug for en billig lejlighed. Manden fik nok af Rune og hans negative indflydelse på Anna og familielivet.

Født i 1948 i Odense, hvor hun voksede op. Bor i Gråsten med sin mand Erik Østergaard. Parret har tilsammen fem børn og seks børnebørn. Blev uddannet lærer, arbejdede som fængselslærer og blev siden uddannet psykolog. Er i dag fuldtidsforfatter. Debuterede i 1999 med digtsamlingen "Balloner flyver væk". Har udgivet fagbøger, adskillige romaner for børn og unge og i de senere år også historiske romaner for voksne - bl.a. "Men sko må jeg ha'" og "Forsvar for Martha". Skrev sidste år krimien "Det forsvundne spædbarn" med afsæt i den såkaldte Basse-sag fra 1966, da et spædbarn forsvandt fra en barnevogn i Odense.

Det bliver i familien ...

At være forældre til en psykisk syg er en smerte, man skal bære livet igennem, fortæller Linda Lassen. Skyld og skam er blot en del af den. En anden er den kroniske angst for, hvad der kan ske med barnet, som kan være til fare for sig selv og andre mennesker. Anna er i konstant alarmberedskab, farer sammen, når telefonen ringer, får angst af fødselsdagsfester, fordi Runes sære opførsel har ødelagt så mange tilløb til hygge. Hun kan ikke sove, er konstant bekymret og bruger mange af sine få penge på at hjælpe Rune til tøj, mad og indskud til boliger. Hun er i en livslang stresssituation.

- For kravene til hende er større end hendes ressourcer. Pårørende til psykisk syge er meget hårdt ramt. De har en overrepræsentation af skilsmisser, arbejdsløshed og livsstilssygdomme. Der er en holdning i samfundet om, at en familie altid skal stå til rådighed. At en psykisk syg først og fremmest er en familieopgave. Men hvor langt skal familieansvaret række - i hvor mange år? spørger Linda Lassen.

- Jeg har ikke den færdige opskrift på, hvad vi som samfund burde gøre, men vi har råd til at være rummelige og kunne begynde med at sige, at psykisk sygdom ikke er den enkeltes ansvar, men vores fælles ansvar. Det er dyrt og umenneskeligt at lade pårørende slides ned. Og det er dumt at ignorere deres advarsler. Vi har alt for mange sager, hvor en psykisk syg er blevet voldelig og endda har slået ihjel, og hvor familien har advaret myndighederne, men talt for døve øren, siger Linda Lassen.

Hun foreslår, at man opretter gratis og døgnåbne rådgivningscentre, så der altid er en at tale med for både den syge og de pårørende. At man tænker i mennesker i stedet for adresser. De syge bevæger sig ofte rundt som hjemløse og hører derfor til i skiftende kommuner, hvilket gør sagsbehandlingen ekstra tung.

- Systemet er også sådan skruet sammen, at behandling først kan finde sted, når den psykisk syge så at sige er rask nok til at kunne tale behandlernes sprog. Og når han eller hun så søger hjælp, afvises mange med beskeden om, at de ikke er syge nok til en dyr sengeplads, siger Linda Lassen.