Ny bebyggelse varsler bedre tider for Nordborg

Med et rejsegilde for fælleshuset markerede boligforeningen Danbo, at byggeriet af 62 rækkehuse på Th. Brorsens Vej er godt i gang.

Fraflytning fra Nordals slukkede lyset i mange af vinduerne i kvarterets røde blokke, og til sidst blev det så svært at leje de tomme lejligheder ud, at boligforeningen søgte og fik lov at rive dem ned.

Ventelister

- Danbo har været en af de helt store i Sønderjylland. Antallet af boliger er nu næsten halveret, fra 1700 til 900, for Nordals har været voldsomt udfordret. Det er trist. Men nu kommer der et nyt, attraktivt byggeri, som folk gerne vil bo i. Jeg kan forstå, at der kun er få ledige lejemål tilbage, sagde Jimmy Poulsen, direktør i Salus, der står for administrationen af Danbo.

Jimmy Poulsen blev dog straks rettet. Der er lange ventelister til de nye boliger.

Edith Jensen har dog ikke tænkt sig at flytte ind. Hun er glad for sin lejlighed på Løkken lige over for byggeriet, som hun har fulgt fra vinduerne. Nu står hun i fælleshuset med naboer og bekendte og mindes, at her lå en købmandsbutik, hvor hun gennem en årrække arbejdede.

Gennem 65 år har hun været lejer hos Danbo, og hendes allerførste lejlighed lå faktisk i en af de nu forsvundne blokke.