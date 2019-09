SØNDERBORG: Vejstrækningen Løkken mellem Christian X's Bro og krydset ved Rønhaveplads i Sønderborg får nyt asfaltlag. Belægningen ved krydset ved Asylvej har ud for VUC Syd været skrabet af siden sidste uge, så bilister og andre trafikanter færdes på rillet underlag, hvor dækslerne stikker op i vejbanen. Det er heller ikke let at se pilene med retningsvisning på vejbanen, men nu skulle det være overstået. Der opstod dog i slutningen af sidste uge problemer, da asfalten skulle skrabes af omkring krydset mod Rønhaveplads.

- En af Arkils store fræsemaskiner gik i stykker, og det ville tage lang tid at få en ledig maskine frem på en hverdag, så vi besluttede at lade vejarbejdet med fræsningen foregå søndag morgen for at få det overstået. Det har vi også gjort opmærksom på. Samtidig skulle forsyningen have lappet et brud på en fjernvarmeledning, så det hele blev ordnet på én gang, siger afdelingsleder i Projekt & Anlæg Jens Kristian Mikkelsen, der varskoer, duften af frisk asfalt vil brede sig på det stærkt befærdede vejstykke i løbet af mandag og senest tirsdag.

Vejarbejdere gik forholdsvist tidligt søndag i gang med trykluftsborene for at få has på den gamle asfalt, så asfaltarbejdet kunne komme i gang. Det har måske givet en enkelt krydder eller kaffe galt i halsen i kvarteret søndag morgen, men det hele er hurtigt overstået.

Når slidlaget, som asfalten kaldes, er fornyet, kommer der nye striber på, og så skulle Løkken være så god som ny.