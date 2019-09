Nul røg i kommunalt regi fra 1. januar

Fra årsskiftet skal gøre kommunens ansatte være røgfrie i arbejdstiden. Sundhedsudvalgets formand er stolt af forløbet og medarbejdernes ansvar i sagen, men det er et ledelsesansvar at overholde forbuddet, mener tillidsrepræsentant.

Et af forslagene fra medarbejderside var, at der bliver mulighed for, at ens partner kan deltage i rygestop forløb. Desuden supplerer kommunen de tilbud, der er i forvejen er i forbindelse med rygestop med ti ekstra forløb frem til december.

På et møde i slutningen af august godkendte det øverste samarbejdsudvalg - HMU retningslinjerne for røgfri arbejdstid. Det omfatter både tobak, røgfri tobak (f.eks. snus), e-cigaretter og andre lignende produkter.

- Vi kunne sagtens bare have truffet en beslutning og så sagt, nu skal det være, og så må I rette jer ind. Men jeg er rigtig stolt af forløbet, hvor vi hen ad vejen er blevet enige om, hvordan vi gør. Blandt andet ved at lytte til forslag fra medarbejderne, siger formanden for sundhedsudvalget, Helge Larsen(S).

Sønderborg: Sønderborg Kommune har sammen med Region Syddanmark og Kræftens Bekæmpelse besluttet sig for at være rollemodel for et røgfrit arbejdsmiljø.

Jeg kan stadig se udfordringer, men jeg føler, at vi har haft et godt samarbejde med ledelsen og har kunnet være med til at lave de retningslinjer, som det skal foregå under. Vigtigt for os er, at det er et ledelsesansvar at håndhæve, så vi ikke får arbejdspladser, hvor man skal gå og lure på hinanden.

Ledere skal håndhæve

Fælles-tillidsrepræsentant for lærerne, Peter Lyck-Damgaard på Humlehøj-Skolen har siddet med under processen.

- Jeg kan stadig se udfordringer, men jeg føler, at vi har haft et godt samarbejde med ledelsen og har kunnet være med til at lave de retningslinjer, som det skal foregå under. Vigtigt for os er, at det er et ledelsesansvar at håndhæve, så vi ikke får arbejdspladser, hvor man skal gå og lure på hinanden, siger Peter Lyck-Damgaard og påpeger grænseområder for, hvornår man opfattes at være på arbejde eller sin arbejdsplads.

Det hedder sig da også i beslutningen, at "Overtrædelse af forbuddet mod at ryge i arbejdstiden behandles efter de regler, der gælder for den pågældendes ansættelsesforhold i øvrigt".

Sundhedsudvalgsformand Helge Larsen understreger i den sammenhæng:

- Jeg håber og tror, at de lokale ledere kan håndhæve det og finde gode løsninger, som passer den enkelte arbejdsplads. Det er klart, at udfordringerne er forskellige. Vi har en skæringsdato 1. januar, men for mig er det vigtigste, at vi når i mål på den lange bane.

Efter en orientering til økonomiudvalget onsdag i næste uge sendes retningslinjerne ud til snak og høring hos de enkelte lokale enheder i kommunen.