Nu stiller vi om til Wivex

Den lækre hvidvin som altid serveres i pausen af Wohlenberg Vinhandel havde gjort sig godt til musikken i salen. Der manglede noget, noget wienerisch setup og præsentation til det, som egentlig blev et ret langt program, afleveret med yndefuld charme, men med påfaldende forsigtigt temperament.

Men resten af Læserne må være parate til at leve sig ind i det søde Vemod, hvormed man ser tilbage på de gamle Dage, hvor alting var meget bedre. Vi er tilbage i Mellemkrigstiden, hvor det velhavende Borgerskab indtog sin Frokost på de fine Restauranter Wivex og Nimb i Tivoli eller D'Angleterre på Kongens Nytorv. Og til et korrekt indtaget Frokostmåltid hører naturligvis levende Musik, som vi hørte akkompagneret af Knive og Gafler klirrende på det kongelige Porcelæn.

Når vi hører Bach og Mozart, så oplever vi musikken tidløst. Men med Trio Èlègies optræden i lørdags var musikken vejen til en genoplevelse af dette helt særlige fortidsfænomen. Selv noderne var de originale fra DRs og Tivolis arkiver. Det var lige inden det også kunne høres. For trioen spillede på en lang, familiær tradition tilbage til den tid. Søren Elbæk, primarius på violin, er søn af den legendariske spillemand, Peder Elbæk; både far og søn er samtidigt markante klassiske musikere. Endvidere bestod trioen af en cellist med en dejlig fyldig tone og en meget opmærksom pianist med glæde ved de minimale wieneriske spændinger som hører musikken til.

Cafémusik

Musikken var det man kalder Wiener Cafémusik. Den opstod i Wien i 1800-tallet og lever stadig i Wien. Midt i denne periode havde den sin glansperioden i København. Og på caféer er musikken i rette omgivelser. Når man sad afslappet tilbagelænet og nød de dejlige ørehængere, kunne man, når man faktisk selv har oplevet det, næsten savne lyden af Wivexbestikket som baggrund. Den lækre hvidvin som altid serveres i pausen af Wohlenberg Vinhandel havde gjort sig godt til musikken i salen. Der manglede noget, noget wienerisch setup og præsentation til det som egentlig blev et ret langt program, afleveret med yndefuld charme, men med påfaldende forsigtigt temperament.

Musikforeningen skal anerkendes for at vise os et meget bredt musikrepertoire, undertiden avanceret og teknisk suverænt, denne eftermiddag dejlig afslappet. Også det blev tydeligt værdsat af musikforeningens store publikum.