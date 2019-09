Politikerne vil give sig ekstra god tid med planerne om trafikafviklingen omkring Guderup for på den måde at lære af fortidens synder.

GUDERUP: I årevis har det været drøftet, hvordan trafikken omkring Guderup afvikles bedst muligt under hensyntagen til bløde trafikanter og bilister. Det har været en gordisk knude. For to år siden var der planlagt en rundkørsel til ni millioner kroner ved Fynshavvej ind mod Guderup. Rundkørslen blev aldrig til noget, selv om der var afsat ni millioner kroner til formålet. Der blev rejst kritik af, om det var den optimale måde at løse de trafikale hårdknuder på. En tunnel under vejen mellem Egen og Guderup er også på tale for at tage hensyn til cyklister, der skal fra området omkring kirken til butikker og skole i Guderup.

- Vi har talt med landsbylavene og holdt borgermøde og gjort os tanker om de rette løsninger. Vi vil gerne gøre det hele på den rigtige måde fra starten af. Derfor har vi besluttet at tage os ekstra tid og drøfte trafikafviklingen i grupper, så vi kan være sikre på, et enigt byråd står bag de beslutninger, vi træffer. Vi er ikke færdige, men trafikken omkring Guderup bliver taget op som et punkt på dagsorden i teknik- og miljøudvalget til november, siger udvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.