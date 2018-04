Nu skal gulvet i alle rum hos ældre vaskes hver anden uge

Sønderborg: Hidtil har ældre, der er visiteret til hjælp med gulvvask i eget hjem som udgangspunkt fået vasket gulvene i køkken, badeværelse og entré/bryggers hver anden uge. Undtaget i en almindelig bolig var således stue og soveværelse, som blev vasket sjældnere - som grundregel hver sjette uge. Denne forskellighed beder Social- og Seniorudvalget nu byrådet om lov til at fjerne, således at gulvvask i stue og soveværelse fremover også bliver tilbudt hver anden uge. Rengøringen omfatter boligens daglige opholdsrum svarende til en ældrebolig, som er på 65 kvm- Sønderborg Kommune har en værdighedspolitik, hvor målet er at understøtte borgernes gode liv og livskvalitet. Det er i det lys, vi nu løfter standarden og letter overskueligheden ved, at borgerne fremover kan få vasket gulv i stue og soveværelse hver anden uge. Vi synes, at hver sjette uge er for lidt, og vi har også fundet pengene til en bedre service, siger udvalgsformand Preben Storm, i en pressemeddelelse.

Gulvvask hver anden uge

Social- og Seniorudvalget besluttede i februar, at de svageste ældre i Sønderborg Kommune, der er visiteret til rengøring, skulle tilbydes ugentlig rengøring. Tilbuddet omfattede 223 borgere.

Ændringen var en udmøntning af et af punkterne i budgetforliget. For de borgere, der ikke tilhører gruppen af svage ældre, gælder det fortsat, at de får hjælp til rengøring hver anden uge. Ændringen af serviceniveauet for gulvvask indebærer, at både de svageste ældre og de øvrige ældre kan se frem til at få tilbudt gulvvask i stue og soveværelse hver anden uge i stedet for hver sjette uge.